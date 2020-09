Estado abre edital de concessão de Estrada Velha de Santos

Sai hoje no Diário Oficial – abrindo a temporada de editais de concessões do Estado – o edital do Caminhos do Mar e Estrada Velha de Santos, por 30 anos.

A área de 274 hectares inclui o caminho feito por Dom Pedro quando subiu a serra para declarar a independência do Brasil. Mínimo de investimento em três anos? R$5,5 milhões.

Tragédia

De 1º de janeiro a 13 de setembro, já arderam… 2.916.000 hectares do Pantanal. Segundo a SOS Pantanal, isso representa mais de 19% do bioma no Brasil – algo equivalente a 19 cidades do tamanho de SP.

A ONG pede doações por meio do @sospantanal para instituições que combatem incêndios e resgatam animais.

Humanitários

Foco em educação, expectativa de vida e inclusão social devem ser as prioridades no Brasil na retomada pós-pandemia, na opinião de 64% dos brasileiros entrevistados em pesquisa internacional da Ipsos.

Números da enquete, porém – feita com 10 mil pessoas – mostram que, globalmente, a preferência por progresso social em detrimento do econômico, é menor: média de 53%.

Humanitários 2

O mesmo levantamento demonstrou que a preocupação com o bem estar da sociedade cresce à medida em que os entrevistados são pessoas mais jovens: 75%, com menos de 25 anos, priorizam o viés social.

Amigos ocultos

Dois ministros que estiveram com Jair Bolsonaro atestam: ou Paulo Guedes se enquadra ou…. se enquadra.

Outro lado

Em resposta às críticas do Fórum de Emergência Cultural Capital SP, publicadas ontem nessa coluna, sobre como a Lei Aldir Blanc está sendo implementada pelo município, a secretaria de cultura enviou nota afirmando que:

O andamento das ações não está parado e conta com “a sociedade civil, visto que existe grupo de trabalho implantado desde o dia 4 de julho”.

Socorro

Depois de sofrer críticas por tentar se afastar de candidatos do PT que poderiam arranhar sua imagem, Fernando Haddad veste a camisa.

Já gravou vídeos de apoio para mais de 200 candidatos a prefeito da sigla.

Socorro 2

Depois do aerotrem Levy Fidelix – candidato a prefeito de SP – propõe boulevard suspenso sobre os rios Tietê e Pinheiros, em parceria público privada. Os recursos serviriam para despoluição dos rios.

Simples, assim.