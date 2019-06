Essencial para um bom look

A dupla de empresárias Daniela Cutait (esq.) e Adriana Mattos está de volta ao cenário da moda com a marca de acessórios Sophia e a coleção Freak Out!, que será lançada na quarta-feira. A aposta é na criação de bolsas feitas a mão em produção artesanal limitadíssima: serão apenas 100 modelos na coleção inteira, que poderão ser customizados com alças avulsas, para as clientes que querem um toque ainda mais exclusivo. “São os acessórios que fazem um bom look”, pondera Daniela. A coleção foi pensada para remeter à música Le Freak, do grupo Chic, que fez as pistas ferverem no final dos anos 1970 e começo dos 1980. A estética do mood disco também está presente na forma de plumas e paetês, veludos, pingentes de seda, aplicações de cristais, bordados, e cetim, além de texturas metalizadas.