O espetáculo Ovo, do Cirque du Soleil, com direção de Deborah Colker, só chega ao País em março, mas o público já disputa ingresso. Somente no período de pré-venda foram vendidos cerca de 150 mil ingressos para as quatro cidades.

