Especial de Natal da TV Cultura terá personagens do Castelo Rá Tim Bum e homenagem a Mamberti

Já em clima de fim de ano, a TV Rá Tim Bum prepara o especial Noite de Natal no Castelo, com a narração de Zezé Motta. O conto de Natal em animação tem a participação dos personagens do Castelo Rá Tim Bum e faz uma homenagem ao ator Sérgio Mamberti, morto em setembro deste ano. Ele interpretou o Dr. Victor no programa infantil.

A direção é de Gert Seewald, a direção de ilustração e animação é de César Cavelagna e o roteiro é assinado por Edu Salemi. Noite de Natal no Castelo vai ao ar nos dias 24 e 25 de dezembro, na TV Rá Tim Bum e na TV Cultura.