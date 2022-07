Espaço Priceless, no topo do shopping Light, terá menu inspirado em povos indígenas

O espaço Priceless, no topo do edifício Alexandre Mackenzie, construído em 1929 para abrigar a sede da Light (e onde hoje funciona o Shopping Light), vai ser remodelado. O lugar está encerrando sua primeira temporada, em que a temática eram os sabores do sertão, para entrar em uma fase dedicada à Amazônia. Isso significa que o chef Onildo Rocha criou novos menus para os restaurantes Notiê e Abaru (que ficam, claro, dentro do Priceless). Destaque para o menu de cinco tempos inspirado em povos indígenas – e em que a mandioca está presente em todos os pratos.

“Quebramos a regra de não repetir ingredientes para mostrar a força e a versatilidade do produto”, contou Rocha. As chefs da região amazônica Clarinda Ramos e Débora Shornik também estão no projeto. A arte do teto do restaurante Notiê foi desenvolvida pela Duhigó, primeira artista indígena de Manaus a expor no MASP.

Luan Santana e Di Ferrero estão em série documental e se preparam para dividir o palco

Luan Santana e Di Ferrero estão no projeto Jim Beam Welcome Sessions. A dupla já tem ao menos uma apresentação marcada: 31 de agosto. Além disso, os dois participam da série documental De volta às Origens – em que falam sobre o início das suas carreiras. O primeiro episódio já está disponível no YouTube da marca (a série também é exibida pelo canal Multishow). “Estar com o Di Ferrero, dividindo palco e papos, será o aperitivo de tudo o que vem por aí”, disse Luan.

BLOCO DE NOTAS

FESTIVAL DE INVERNO. A chef Bel Coelho, o músico João Camareiro, os juristas Walfrido Warde, Rafael Valim, Silvio Almeida e o jornalista Jamil Chade participam hoje do 1° Festival de Inverno, em Avaré. O evento é patrocinado pelo Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE) e pelo Projeto Cordão.

EQUIDADE RACIAL. As inscrições para o edital Educação e Identidades Negras: Políticas de Equidade Racial, do Fundo Baobá para Equidade Racial, estarão abertas no próximo dia 3 de agosto. A iniciativa conta com apoio da Imaginable Futures e da Fundação Lemann.

CENA. Estrelado por Chica Portugal, o espetáculo Cartas da Prisão estreia no próximo dia 5 de agosto, no Sesc Santo André. O solo, dirigido por Bruno Kottÿ , tem texto de Nanna de Castro. A peça mistura ficção com relatos reais de mulheres que sofreram abuso de seus companheiros. Chica interpreta uma performer que troca cartas com um serial killer.