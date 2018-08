Tem gente se perguntando o que faz o Congresso em época de campanha, já que a maioria dos parlamentares busca a reeleição. O que fica acertado entre eles é o chamado “esforço concentrado”.

Câmara e Senado terão, cada um, mais dois dias de “esforço concentrado” neste mês e outros dois dias em setembro. A ideia é deixar tudo pronto para votar nessas datas.

Mas, na prática, a teoria é outra. No primeiro “esforço concentrado”, nos dias 7 e 8, a Câmara aprovou três MPs e dois projetos de lei. Mas as votações foram feitas de forma simbólica, sem contagem nominal de votos no painel…