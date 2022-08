Escritório de arquitetura disponibiliza acervo virtual com plantas de prédios icônicos

Um acervo virtual com fotografias, croquis e plantas inéditas de alguns dos prédios mais icônicos do centro expandido paulistano e da Faria Lima será lançado amanhã pela aflalo/gasperini. O escritório de arquitetura completa 60 anos e segue em plena atividade, hoje liderado pelos sócios Roberto Aflalo Filho e Luiz Felipe Aflalo Herman, segunda geração à frente dos trabalhos, Grazzieli Gomes e José Luiz Lemos. “É uma forma do escritório compartilhar sua trajetória com a sociedade. Será atualizado de forma recorrente, com a inclusão de outras obras históricas e projetos recentes de relevância”, conta Herman.

A plataforma reúne inicialmente 19 projetos do escritório, como da Galeria Metrópole, do Edifício Pauliceia, do Parque da Juventude e do Shopping Iguatemi. Entre os trabalhos recentes que serão inseridos no site, estão o futuro Fasano Itaim e o W Hotel Residences, da Vila Olímpia. Em acervoaflalogasperini.arq.br. /PRISCILA MENGUE.

BLOCO DE NOTAS

ALMOÇO COM FUX. Na volta após dois anos da sua tradicional reunião-almoço, suspensa em razão da pandemia, o Instituto dos Advogados de São Paulo recebe amanhã o presidente do STF, Luiz Fux. No almoço, também será realizado o lançamento do Observatório Digital da Litigiosidade no Brasil, ferramenta que irá medir a litigiosidade e produtividade das justiças federal, estadual e do Trabalho.

DIVERSIDADE. A marca de vodca Absolut acaba de lançar uma campanha de apoio à cultura Ballroom – movimento que celebra a diversidade de gênero, sexualidade e raça.

FESTA. A Chef Helena Rizzo (Maní) prepara amanhã um jantar exclusivo na comemoração de um ano do restaurante Cora. Na terça, a festa segue com o bartender Gabriel Santana.