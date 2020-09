Erros no discurso de Jair Bolsonaro na ONU repercutem entre embaixadores brasileiros

Estranha, a vida

Embaixadores brasileiros, com quem a coluna conversou, ontem, procuraram palavras para descrever, de maneira diplomática, o que sentiram ao ouvir o discurso de Jair Bolsonaro na ONU.

Apesar de ter gravado sua fala antecipadamente, o presidente conseguiu, entre outras, errar o valor do auxílio emergencial no Brasil: anunciou para o mundo, o montante de US$ 1 mil. Mais grave: nenhum assessor corrigiu a falha.

Estranha 2

Tentou-se encontrar ontem o embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa – autor de livro analisando falas de presidentes brasileiros na ONU de 1946 até 2006.

Entretanto, não foi possível contato com o sogro do atual chanceler Ernesto Araújo para esclarecer se o diplomata tem intenção futura em escrever outro livro com discursos na ONU a partir de 2006.

Divisor de águas

Amanhã tem julgamento de recurso especial da prefeitura de Criciúma, que se insurgiu contra providências do MP para atender demandas por vaga em creche.

Divisor de águas 2

Se o STF acolher a tese de que é dever do Estado assegurar vagas, jurisprudência será criada. E poderá se exigir mais do poder público.

Relatoria? Luiz Fux. O escritório Rubens Naves participa na condição de amicus curiae representando a Fundação Abrinq.

Shiva Om

Rajshree Patel já tem editora no Brasil para lançar o livro Shakti: O Poder da Sua Essência”. A editora Sextante se organiza para publicá-lo em outubro.

A ex-procuradora federal de Los Angeles se tornou palestrante e especialista em mente e meditação, falando sobre alcançar mais sucesso físico, mental e emocional “usando ensinamentos e práticas da tradição védica indiana”.

Genealogia musical

Sobrinha de Bethânia e Caetano, a cantora Belô Velloso pretende lançar seu próximo single no dia 29, pela gravadora Biscoito Fino.

Ela regravou um dos maiores sucessos do grupo baiano Psirico, a música Firme e forte.