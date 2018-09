Até o final do ano os paulistanos vão ter área verde mais ampla junto ao Museu do Ipiranga. Verba de R$1,7 milhão foi anunciada pelo Fundo Especial do Meio Ambiente e cria novo espaço de lazer no Parque da Independência.

Um “tira gosto” a preparar o local para os 200 anos da Independência, em 2022.