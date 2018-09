Está marcado para 22 de setembro um Corinthians x Santos diferente. Estarão no gramado, em Campo de Marte, as equipes oficiais down dos dois clubes.

Será durante o Mobility Show 2018 – exposição que reunirá carros e equipamentos destinados a pessoas com deficiência.

