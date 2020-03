Equipe de Paulo Guedes se queixa de burocracia contra coronavírus

Tem gente desconfortável dentro da equipe econômica. Acham que as decisões do Ministério da Economia, contra o coronavírus, estão ficando presas na burocracia. O que tem causado tensão.

Pois é, administração pública é bem diferente da atuação na iniciativa privada.

Na outra ponta

A Petrobras fez as contas: a estatal reduziu, só este ano, o preço da gasolina em 40,5%. Hoje o litro da gasolina na refinaria é de R$ 1,14 , o menor desde 31 de outubro de 2011. Espera-se que os donos de postos repassem para os consumidores.

De janeiro até ontem, a redução foi, em média, de 1,5%.

No prato

Gustavo Junqueira montou um comitê de gestão para mitigar os estragos da covid-19. O secretário de Doria estuda medidas de socorro a produtores que vendem diretamente a restaurantes – abertos agora só para delivery. “Cerca de 3 mil funcionários estão em home office, registra Junqueira.

Por sua vez, Tirso de Salles Meirelles, do Sebrae-SP, descarta risco de desabastecimento no estado. Pelos seus cálculos, são 12 mil produtores rurais e mil feiras livres operando, monitorados. “Não há razão para corrida a supermercados”.

Iniciativa…

Paulo Somucci, da Abrasel – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – está há dias negociando com o governo medidas para socorrer o setor durante o lockdown. Mas enquanto o socorro não chega, chefs, restaurateurs e até jornalistas estão se mexendo por conta própria.

A crítica de gastronomia Alexandra Forbes, em parceria com a start-up brasileira Start Pay, está lançando hoje loja virtual de vale-presente para bares e restaurantes. Eles custam R$150 reais e só poderão ser redimidos a partir de outubro – quando, espera-se, que a maioria deles já terá reaberto.

…privada

Empresas como S.Pellegrino (da multinacional Nestlé) e Beam Suntory (gigante de destilados) já comprometeram-se a comprar mais de R$ 60 mil reais em vales.

O nome da iniciativa? GGG, de Gentileza Gera Gentileza. O site www.gggbrasil.org já reúne mais de 60 bares e restaurantes paulistas. E a ideia é levar a iniciativa online para todo o Brasil.

Lado bom



As adoções de cães aumentaram na quarentena, segundo Marcela Rohde, do Recanto Bicho Feliz. Cinco animais foram adotados essa semana no shop Vito e Carmela, na Vila Madalena. “Isso ajuda, mas estamos em dificuldades porque não estamos conseguindo fazer eventos de arrecadação. Estamos sem ração para dar aos animais” , diz a resgatadora.

Proteção

A JBS, junto à Central Única das Favelas (Cufa), fará distribuição de sabonetes neste sábado em comunidades carentes de São Paulo. O movimento é parte de campanha para doação de 2 milhões de unidades do produto em diferentes áreas do Brasil.