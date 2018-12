Equipe de Bolsonaro é popular no Twitter

Um levantamento detalhado sobre o grupo de transição do governo Bolsonaro, ao qual a coluna teve acesso, traz perfis de todos os integrantes e mostra que boa parte deles “respira” Twitter.

O campeão, entre os mencionados, é Onyx Lorenzoni, com 123.207 seguidores, seguido pelo vice Hamilton Mourão, com 116.173, e… o chanceler Ernesto Araújo, com 83.477. Marcos Pontes tem 57.120.

