Entre os cotados para a presidência, Huck lidera nas redes; Lula ganhou seguidores

Entre os cotados para disputar a presidência em 2022, Luciano Huck lidera disparado… nas redes sociais. O apresentador da Globo tem nada menos que 52 milhões de seguidores, segundo o Monitora BR. E ganhou pelo menos 875 mil seguidores no Facebook só no último mês.

Em seguida, vem… Bolsonaro, com o segundo maior ativo de redes sociais – são 39 milhões de internautas que o acompanham.

…não é peixe

Já dos nove milhões de seguidores de Lula, cerca de 663 mil foram adicionados no último mês considerando quatro redes. “Consequência de exposição pela sua volta ao o jogo político”, analisa Leonardo Alegri, CEO da plataforma.

Enquanto João Doria tem 5 milhões de seguidores e Ciro Gomes, 3 milhões.

13º salário

Essa coluna descobriu que o Santander, após aprovação de Sergio Rial, vai antecipar o 13º salário de todos funcionários do banco – conforme antecipado no Broadcast.

A assessoria da instituição confirma a data da ação – dia 30 de abril – mas não revela o tamanho do montante.

InLabirinto

Está no prelo livro sobre a Forma – gravadora que lançou álbuns fundamentais da música brasileira. A obra relembra as histórias de mais de 20 discos, entre 1964 e 1967, que vão de Baden Powell e Vinicius de Moraes a trilhas de Deus e o Diabo na Terra do Sol.