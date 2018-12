Enquanto críticos do STF acusam alguns ministros de populismo jurídico, Alexandre de Moraes endossou o alerta: “É tão ou mais perigoso que o populismo político”. Ele explica: um pode ser controlado pelo Judiciário, enquanto o outro “depende da autocontenção”.

A fala foi dirigida a advogados do IASP, anteontem, em sua posse como associado honorário. Moraes é o sexto ministro do Supremo a se tornar honorário do instituto.