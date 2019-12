Unindo forças

Roberta Tilkian, fundadora da Umanas – empresa de desenvolvimento de lideranças para empresas e profissionais – acaba de inaugurar o projeto Ser Umanas – “que investe capital e modelo de gestão em marcas de pequenos produtores e artesãos”. A primeira marca a se tornar sócia é a Leh, da artista Lena Emediato, conhecida por suas peças produzidas para uso no corpo e na casa, feitas com contas de cerâmica do Vale do Jequitinhonha, madeira e cristais. “A ideia é investir financeiramente nesses pequenos empreendedores e aplicar o modelo de gestão que usamos para todos os nossos clientes.”