Encontro entre Lula e Alckmin teve forró e imitação de Donald Trump

Além dos previsíveis protestos da extrema esquerda, como “Fora Alckmin” e gritos de guerra do Partido da Causa Operária, o encontro entre Lula e o ex-tucano, anteontem à noite, teve forró e até imitações…de Donald Trump. O forró entoou o refrão “tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais” enquanto Lula subia ao palco. E advogados usavam o boné “Make Lula Presidente Again”, parafraseando o “Make America Great Again” do ex-presidente americano.

Além de Gabriel Chalita e Lu Alckmin, o tucano Paulo Alexandre Barbosa acompanhou Alckmin na empreitada de aproximação dos ex-adversários. Mas o ex-prefeito de Santos esteve discreto: seu eleitorado não aprova a aproximação com os petistas.

E petistas próximos de Lula diziam que o recado de Haddad para Márcio França, na noite, era: “A cabeça de chapa fica com quem estiver melhor nas pesquisas para o Bandeirantes no ano que vem”.

Waze da violência

Em parceria com uma startup italiana, a plataforma Mulheres Positivas vai montar em São Paulo um “Waze da Violência contra Mulheres”. Trata-se de um sistema para celular e desktop já existente na Europa, onde um “botão de pânico” pode ser acionado e mecanismos de geolocalização levam a denúncia diretamente ao SOS Mulher. O sistema permitirá fazer um mapeamento de áreas perigosas para mulheres na capital.

Criadora da plataforma, a executiva Fabi Saad, head do Mulheres Positivas, pretende levá-la também a países vizinhos.

Bahia em SP

Daniela Mercury anunciou que não sai com seu bloco Pipoca da Rainha pela Avenida da Consolação, mas vai fazer show no Arena Carnaval SP.“Fazer o Bloco Pipoca da Rainha numa festa com controle de vacinação devolveu minha alegria carnavalesca”, disse Daniela.

Ela encerra a primeira noite de shows do evento, no dia 15 de janeiro, e também participa de parte da apresentação dos Gilsons – grupo formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil.

Direto Noronha

A Azul estreou ontem seu primeiro voo direto saindo do aeroporto de Congonhas para a ilha de Fernando de Noronha. Será um voo por dia, partindo de cada cidade. São Paulo é o Estado que mais leva