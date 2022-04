Encontro de presidentes de partidos sobre terceira via hoje em SP terá baixas

Uma ausência deve ser sentida no encontro de hoje entre presidentes de partidos sobre a terceira via. Luciano Bivar, segundo fontes da coluna, voltou atrás e não deve ir ao evento no Tivoli Mofarrej. Tudo indica que mudou de planos e quer investir na sua candidatura ao Planalto pela União Brasil.

Dentro, mas fora…

O que corre, nesses meios, é que ao fim ele libera no partido o apoio – para a Presidência da República – aos nomes mais convenientes nos acordos regionais.

…da terceira via

Estão confirmados para o encontro Baleia Rossi, do MDB, Roberto Freire, do Cidadania, e Pimenta da Veiga, do PSDB, representando Bruno Araújo. Promovida pelos grupos Derrubando Muros e o Roda Democrática, a iniciativa a tenta estancar a queda do movimento “Nem Lula Nem Bolsonaro”.

Barulho em campo…

Acaba de chegar à Mesa da Câmara paulistana projeto que autoriza aumentar o limite legal de decibéis em eventos nos estádios e arenas de futebol da cidade. A previsão é que sua aprovação não será tranquila – os ativistas contra o barulho prometem contestar, dentro e fora do cenário político.

…e imóveis em alta

A chegada do projeto coincide com um levantamento que aponta valorização da região próxima ao Allianz Parque, estádio do Palmeiras. O valor dos imóveis a 150 metros dali subiu 1,3%. Entre 450 e 600 metros, esse aumento foi de 2,2%. E os que estão a 900 metros ou mais desvalorizam 1,2%. O estudo foi feito pelo Loft Analytics, núcleo da startup dedicada ao mercado imobiliário.

EM STTUTGART



Vai ter bailarina brasileira no 26.º Festival de Sttutgart, na Alemanha, que acontece entre os dias 2 e 5 de junho. Isabella Acorsi, uma paulista de Rio Preto, ficou entre as 18 escolhidas – única brasileira entre 206 candidatas de 40 países. Isabella, que cursa Direito na PUC-Rio e fez iniciação no Bolshoi, concorre como bailarina e coreógrafa, num balé chamado “Do Casulo

à Borboleta”.

NAS ALTURAS

Mais um bar com ampla vista para a cidade em SP. O tradicionalíssimo Ca’d’Oro – primeiro hotel cinco estrelas da cidade, aberto em 1965 – inaugura seu SkyBar no rooftop do 27.º andar do

hotel, no dia 4 de maio. Na decoração do espaço, traços da história afetiva do hotel antes de sua revitalização em 2009, como as antigas chaves dos quartos, cofre e relógio da época de sua inauguração.