Empréstimos entre pessoas físicas cresceram 238% este ano em plataforma fintech

Não está fácil para ninguém…De acordo com estudo da fintech Bullla, a solicitação de empréstimo entre pessoas físicas, sem intermediação bancária, cresceu… 238% este ano.

De janeiro a maio, foram R$ 1,6 milhão em comparação a R$ 473 mil registrados no mesmo período de 2020. Além disso, os cadastros da plataforma cresceram… 174%.

No total, são mais de R$ 3 milhões acumulados em empréstimos e cerca de 157 mil pessoas cadastradas na plataforma.

Vida no ringue

Breathe, o livro de memórias de Rickson Gracie – um dos maiores nomes do MMA no mundo –, chega às livrarias brasileiras em setembro. Publicada pela HarperCollins, a obra conta a história da carreira do lutador, da família Gracie e da fundação do Ultimate Fighting Championship (UFC).

Ringue 2

Ainda sem data definida, a história de Rickson também chegará às telas da Netflix na produção internacional Dead or Alive, com direção de José Padilha e Cauã Raymond no papel do lutador.

Título

Raduan Nassar recebeu título de doutor honoris causa da UFSCAR por sua trajetória na literatura, em cerimônia online.

Em 2012, o autor de Lavoura Arcaica e Um Copo de Cólera, doou 643 hectares da sua fazenda em Sorocaba para a instalação do campus Lagoa do Sino da universidade.

Histórias do…

O filme Silvio Santos Vem Aí, sobre a vida do apresentador, deve chegar aos cinemas mesmo sem ter tido aprovação para captar via Promac, a lei de incentivo municipal da cidade.

…baú…

Produzido pela Paris filmes, o longa-metragem é baseado em uma biografia não autorizada de Silvio Santos. E prevê retratar momentos como o que o senhor Abravanel passou ao lado da primeira mulher, Maria Aparecida – ela morreu de câncer, bem como o sequestro da filha Patrícia, que ficou cara a cara com o sequestrador dentro de sua própria casa.

…da felicidade

Ambos episódios constam da sinopse do projeto entregue na Ancine, onde o filme obteve sinal verde para captar cerca de R$ 11 milhões até dezembro de 2021.