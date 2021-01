Empréstimos consignados não solicitados foram motivo de multa ao Banco C6

Cobrança

O Procon-SP informa que multou o Banco C6 devido a reclamações de empréstimos consignados não solicitados. E consequentes depósitos efetuados na conta de aposentados ou pensionistas.

Multa de R$ 7 milhões.

Cobrança 2

Segundo o órgão, consumidores de diferentes regiões do estado atestam terem sido surpreendidos com o desconto de parcelas de crédito consignado deduzidos de suas contas no banco, destinadas ao recebimento de benefícios de aposentadoria e pensão do INSS.

Cobrança 3

O Procon paulista afirma que o banco, consultado pelos reclamantes, “transferiu aos consumidores o ônus de comprovar que os contratos não são válidos, o que vai contra o Código de Direito do Consumidor.”

Cobrança 4

Procurado, o C6 diz que não recebeu multa do Procon.

Não vai dar

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, acredita em abstinência de vacinas apesar da aplicação de quase todas as 101 mil doses da Coronavac que o estado recebeu. “Vamos sofrer semana que vem,” adiantou à coluna.

Não vai dar 2

Prefeitos do interior de SP também postam suas apreensões nas redes sociais, questionando a quantidade de vacinas que receberam.