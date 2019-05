Empresas retiram patrocínio de prêmio e equipe de Bolsonaro vê agressão

Retaliação quase direta

Não passou desapercebido pelo governo Bolsonaro o cancelamento, decidido pela consultoria Bain Company e pela empresa de aviação Delta, de patrocínios assinados com a Câmara de Comércio Brasil-EUA – contratados para promover o prêmio Person of the Year de 2019.

Retaliação 2

Suspensos aos 45 minutos do último tempo dos preparativos do evento que acontece dia 14, em NY, em consequência da forte pressão de clientes democratas – os habitantes da cidade, em sua grande maioria, assim como o prefeito Bill de Blasio, são anti-Trump –, esses apoios eram de empresas que mantêm subsidiárias no Brasil.

Retaliação 3

A atitude, portanto, pelo que se apurou, foi entendida por integrantes da equipe de Bolsonaro como agressão direta contra o presidente brasileiro. Escolhido pela Câmara, o homenageado do ano desistiu de comparecer à tradicional festa black-tie por causa dos ataques de de Blasio.

Retaliação 4

Consequência? Fonte credenciada informou ontem à coluna que uma conhecida estatal, cuja soma dos últimos contratos com a Bain e Co. chegam a R$ 20 milhões, decidiu: vai procurar outra parceira para os próximos ano, acenando com verba estimada em… R$ 30 milhões.

Sistema binário

O grande temor de técnicos de Paulo Guedes, ontem, era o de que sejam colocadas em votação, na mesma data, a MP 870, que trata da reforma administrativa e a MP 868, do saneamento.

Acreditam que uma das duas vai ser prejudicada.

Patinete legal

Notificadas pelo Procon, quatro empresas de bikes e patinetes elétricos responderam sobre serviços prestados, mas as respostas foram… insatisfatórias. A fundação está avaliando medidas a adotar, com base na defesa do consumidor. E, no ato, notificou outras oito empresas nos mesmos termos.

43 anos

Tem mineiro comemorando a viagem de Davi Alcolumbre a NY, semana que vem. É que em seu lugar assume a presidência do Senado… Antonio Anastasia. Primeiro mineiro no posto desde Magalhães Pinto, em 1976.

Preocupação

O tema “orçamento” está sendo mais objeto de pesquisa no Google esta semana do que em qualquer outra do ano. Comparadas aos números do inicio do ano, as consultas aumentaram 48%. Entre os termos de busca que mais cresceram nos últimos sete dias estão os cortes nas Forças Armadas e no MEC.

Filão novo

O presidente da nova TV Cultura – em reformulação engendrada por Doria e Sérgio Sá Leitão –, foi escolhido, pela primeira vez, por headhunters. Um executivo da área de televisão.

A ideia é entrar na área da Netflix, disputando a produção de conteúdo.

Qual parque?

A plataforma Projetar.org abriu concurso para estudantes e recém-formados de arquitetura e urbanismo para participar da criação do Parque Minhocão.

A ideia é debater o modelo do parque, o futuro da mobilidade e a demanda da população por espaços de lazer.

