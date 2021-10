Empresas exigem comprovante de vacinação contra covid para contratar

Empresas do setor privado estão exigindo comprovante de vacinação contra covid para a entrada de candidatos em processo seletivo. E muitas dúvidas pairam sobre a medida. “Em tese, a companhia tem a liberdade de contratar o perfil que lhe é mais adequado”, segundo o advogado Caio Pires, do Marano Advogados.

Carteirinha sim

E se o colaborador tiver que entrar em contato presencialmente com o público, isso é importante, no seu ver.

Ou não?

Por outro lado, há o risco dessa seleção “ser entendida pela Justiça como uma forma de coagir e de discriminar os não vacinados”, aponta o advogado cível.

A discussão esquentou com a decisão recente do TJ-RJ, mandando o município do Rio deixar de exigir comprovante de vacina em bares, restaurantes e lugares públicos. Mas foi derrubada pelo STF em seguida.

Bolso vazio

A AACD teme não atingir sua meta de arrecadação no próximo Teleton. No ano passado, houve nova queda, desta vez de 60% nas doações de pessoas físicas em relação a 2019. Em 2018, as doações somaram R$ 13,8 milhões.

Em 2019, o valor caiu para R$ 9,6 milhões passando para R$ 4,2 milhões em 2020.

Bolso 2

O gap financeiro equivale a cerca de 64 mil atendimentos. Otimista, o Teleton almeja conseguir pelo menos R$ 12 milhões em doações de pessoas físicas.

Tipo importação

A animação “Meu Tio José”, conta com voz original de Wagner Moura, Tonico Pereira e Lorena Comparato, entre outros. Será exibido no Festival Internacional de Cinema de São Paulo, nos dias 23 e 24.

A partir do olhar da criança Adonias Rios, cujo pai José Sebastião Rios de Moura foi membro do grupo Dissidência da Guanabara, que se responsabilizou pelo sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick, em 1969.

BR-US

O roteirista brasileiro Cristiano Seixas – autor da minissérie em quadrinhos da Dark Horse, Alien – The Original Screenplay – passa a integrar o casting da ComiConArt. Trata-se de uma grande agência dos EUA de artistas de HQs e desenhos animados.