Empresas condenadas pelo Cade no cartel de trens devem entrar com embargos

Xadrez difícil

Todas as 11 empresas condenadas pelo Cade por formação de cartel de trens e metrô em SP, Minas, RS e Distrito Federal devem entrar, segundo se apurou com uma delas, com embargos de declaração contra a decisão anunciada segunda-feira pelo conselho.

O que significa isso? Adiar pagamento de multas.

Xadrez 2

Em princípio, a missão de apreciar o pedido é do conselheiro-relator João Paulo de Rezende. Mas seu mandato acaba domingo e a partir da semana que vem o conselho não terá quórum para votar qualquer coisa.

Direto de Minas

Quem acompanha de perto o PSDB em Minas garante: não vão facilitar os planos do diretório paulista na sua insistência para que Aécio deixe o partido. Além de fincar pé na defesa do deputado, boa parte do grupo garante que Aécio não pedirá pra sair.

Eles usam…

Os bancos digitais cresceram, tornaram-se relevantes e são hoje nova realidade. Consciente disso, a revista Euromoney anunciou classificação especial, ontem à noite em Londres, durante o jantar black-tie de 2019, no London Hilton Park Lane. E entre os melhores bancos digitais do mundo ganhou, na América Latina, o Next, do Bradesco.

…black-tie

Já o Santander venceu o Bestbank do Brasil e da AL.

Quem vem

Andrew, duque de York, aceitou convite de Doria, feito ontem durante almoço na Embaixada de Londres, para vir a São Paulo no fim de novembro e visitar a Techweek.

O irmão do príncipe Charles – que, aliás, acaba de voltar oficialmente com sua ex-mulher Sarah Ferguson, da qual era separado há 20 anos – é um tecno ‘adicted”. E também ama viajar, coisa que lhe rendeu o apelido de “Andy das Milhas Aereas”…

Intensivo

Os governadores Eduardo Leite, do RS, e Helder Barbalho, do Pará, vão a Washington fazer curso sobre gestão na Universidade Johns Hopkins. Com eles, os vices de Minas e Ceará e seis prefeitos, entre eles os de Salvador e Porto Alegre.

Todos a convite da Comunitas, em parceria com JH e a Stanford University.

Santa Dulce

Margareth Menezes foi convidada para cantar no Vaticano – tendo ao lado o papa Francisco – na cerimônia em que Irmã Dulce será canonizada como Santa Dulce dos Pobres.

O evento, de que participa também o acordeonista Waldonys, acontece dia 13 de outubro, aniversário da cantora.

Memória

A Academia Paulista de Letras marcou para dia 25 sessão de homenagem a Paulo Bonfim.

O Tribunal de Justiça também fará evento especial para o poeta, que morreu domingo – mas ainda não marcou data.

