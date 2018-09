Empresários querem resgatar baladas de Angra

Bazinho Ferraz tem uma relação de muitos anos com Angra dos Reis. “Já tive uma boate na ilha, a Mandala, e fiz o Audi Al Mare”, conta o empresário da BFerraz. Ele se juntou a Flávio Sarahyba, da agência Hug, e Conrado Denton, da agência Haute, para montar o projeto #goangra – “um movimento de resgate das tradicionais e badaladas festas do balneário carioca”.

O start aconteceu em setembro, com a festa Xuá, que após sucesso de público estimulou o trio a arriscar um novo calendário no local. “Em homenagem a Angra, estamos criando, para o Réveillon, uma grande festa, o Baile dos Reis, no Hotel Fasano”, adianta Bazinho. “Vamos trazer DJs de Mykonos e grandes nomes brasileiros. Quem assina a lista de convidados é a Fernanda Barbosa.”