Empresários de vários setores estão pedindo audiência com o candidato do PSL. Conhecido dono de gigante grupo brasileiro, com grande “papel” no cenário nacional, esteve no Rio segunda-feira para trocar ideias com Bolsonaro.

