Empresário lança consultoria em soluções ambientais

Alex Seibel é fundador da POSITIV.A – “consultoria em soluções ambientais”. E como funciona? “Facilitamos o acesso para quem quer consumir de forma mais consciente”, explica Alex, que se inspirou na permacultura para idealizar o negócio.

“Viajei para a Austrália para conhecer todo o processo. Hoje desenvolvemos projetos ambientais para diversos segmentos. Inclusive, estamos desenvolvendo um para o Refúgio Ecológico Caiman, um hotel fazenda no Pantanal.” Recentemente Seibel também lançou uma linha de produtos de limpeza 100% biodegradáveis.

“Você pode regar suas plantas com a mesma embalagem que utilizou o produto, que é totalmente hipoalergênico”, exemplifica. Os produtos podem ser encontrados no site da consultoria e são entregues de bicicleta na casa do cliente.