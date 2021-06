Empresário cria primeira plataforma de NFTs da fotografia brasileira

Hector Miranda criou a Luz.Brazil – primeira plataforma de NFTs da fotografia brasileira. “Por enquanto, vendemos as fotos via criptomoeda por meio de leilões”, explica Miranda. Ele reuniu um time de dez nomes do setor, entre eles Gal Oppido e Renato Soares. “Estamos começando, a procura está boa, mas o produto ainda é muito nichado”, conta o empresário. “Nossa proposta principal é valorizar a arte brasileira”.