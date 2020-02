Empresário brasileiro na China defende ação de Guedes no governo

O gaúcho Winston Ling, que ficou conhecido por ter apresentado Paulo Guedes a Bolsonaro junto com Bia Kicis, em 2017, está no Rio e pretende almoçar com Paulo Guedes. Bolsonaro deu férias ao ministro ontem e ele só volta à ativa no dia 28. “Me preocupo com o Guedes. Ele dorme muito pouco, tem estresse enorme…”, conta o empresário, que mora em Hong Kong mas está no Brasil e vai ver as escolas de samba no sambódromo carioca, na Marquês de Sapucaí.

Ling descarta a saída do ministro da Economia do governo. “Bolsonaro não vai deixar. Não tem alternativa, não tem outra receita. A receita é essa”, garante o empresário — que, assim como o ministro, cursou a Escola de Chicago. Inclusive, Ling presenteou o então candidato Bolsonaro com quatro livros sobre liberalismo econômico.