Empresário argentino lança marca de sapatos com propósito

Colaboração, sustentabilidade e gestão são os pilares da Linking Dotz, nova marca de sapatos de Rodrigo Doxandabarat. O empresário argentino, radicado em SP, juntou sua experiência no terceiro setor – fez trabalhos sociais no Iraque e na Índia, onde conviveu com Madre Teresa de Calcutá – com seu expertise em moda, trabalhou com Giorgio Armani e Dolce & Gabbana, para criar o conceito de sua label, que ele descreve como “muito mais que um produto final”. Suas criações são calçados desenvolvidos em colaboração com artistas nacionais, famosos ou anônimos, com componentes sustentáveis e costurados, em parte, por mulheres de comunidades vulneráveis. “Apoiamos a empatia, diversidade e pluralidade. Acreditamos e queremos provar que um modelo de negócio alternativo é possível.” Seus sapatos podem ser encontrados pelo e-commerce.