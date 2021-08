Empresárias apostam em plataforma online que reúne marcas de beleza independentes

Cíntia Ferreira, Simone Sancho e Amanda Coelho se uniram para criar o Belong Be – marketplace focado em impulsionar e dar visibilidade a marcas independentes do mercado de beleza nacional. “Esses empreendedores quase nunca são percebidos pelos grandes varejistas e lojas de departamento, mas são incríveis e cheios de propósito”, diz Simone – ela esteve por cinco anos à frente da Sephora Brasil digital. A plataforma online estreia hoje, com 51 marcas.