Empresária lança caixa com significa de palavras e conduz encontros para conversas

Depois de 20 anos trabalhando como relações públicas da H.Stern, Tipiti Simonsen Barros, resolveu se dedicar às palavras. A empresária acaba de lançar o projeto FikaConversas – que tem como proposta promover as boas “charlas”. A ideia surgiu a partir da constatação de que muitas pessoas desconhecem o significado de palavras e termos atuais. A partir desta observação, e juntando seu gosto por entretenimento, transformou em projeto profissional. O nome Fika – que significa a pausa, em sueco, traz em si o objetivo de resgatar o convívio. Para isso, oferece rodas de conversa embaladas por uma pequena caixa com palavras. “Através de seus significados, contextualizam o espírito do tempo”, conta a anfitriã, que conduz encontros de meia hora para grupos de 15 pessoas em empresas e residências.