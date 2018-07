Empresária cria serviço online para ajudar a receber bem

Tem uma data especial para comemorar e não sabe como? Foi para facilitar a vida de quem quer receber convidados, mas não tem tempo, que Carol Ayrosa criou o serviço online FoodStories. “Criei essa plataforma para facilitar receber e celebrar momentos especiais em casa”, explica a empresária. Como funciona? “São entregues kits prontos na casa do cliente com tudo que é necessário para qualquer situação.” No total são 10 experiências, entre elas: “café da manhã em parceria com a Julice Boulangère, feijoada do restaurante Bolinha e comida japonesa do restaurante Koshu, onde a pessoa vira o próprio sushiman.” Os pacotes podem ser comprados através do site da empresa e atendem de 2 a 16 pessoas. “Para todo tipo de encontro e celebração.”