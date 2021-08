Empresária celebra mulheres reais

Juliana Mansur (quarta à esq.) organizou encontro das participantes do projeto Mulheres Reais – criado em parceria com a ONG Nova Mulher, em Vila Nova Cachoeirinha. “Todo ano fazemos uma sessão de fotos celebrando a beleza de cada uma”, conta Juliana. Quem participa aprende competências para empreender e ganhar independência financeira. “Trabalhamos o resgate da autoestima e estimulamos a sororidade”, explica a empresária, que inaugura nova loja de sua marca, Undertop, no começo de setembro, no Iguatemi. Na foto (da esq. à dir.): Alessandra Ribeiro, Iracema Mocciolini, Monica Cristina da Silva, Juliana Mansur, Aline Moreira Pires e Daniela Mojolla.