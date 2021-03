Empresa responsável por SPFW e Cirque Du Soleil planeja mega evento em 2022

A IMM, responsável por eventos como SPFW, Cirque Du Soleil e Rio Open de Tênis, planeja o pós-pandemia. Segundo Alan Adler, a empresa decidiu realizar na cidade de São Paulo, em junho de 2022, a primeira edição do SPX – festival de quatro pilares: música, talks, artes visuais e tecnologia.

Durante quatro dias, o SPX ocupa todo espaço do Memorial da América Latina com shows, mostra de cinema , palestras e debates entre nomes do pensamento contemporâneo, games e exposição imersiva.