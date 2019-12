Empresa lança coleção de baldes para pets com ilustrações de artista

Quando assumiu a direção de marketing da empresa da família, Carolina Marraccini já tinha uma ideia em mente: tornar o mercado de pets menos engessado. Para isso, uma das ações da ex-diretora criativa da Valentino, foi trazer elementos artísticos para os produtos da Pet Food Solutions. “Chamei a Samantha Naves para fazer as ilustrações dos baldes que damos como brinde. Não vejo nesse mercado nada que venha agregado com arte”, explica. Agora ela quer expandir a coleção com os desenhos de gatos e cachorros para outros produtos. “Na próxima as ilustrações vão ser de cães sem raça definida. Quero incentivar a adoção”.