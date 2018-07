Enzo Celulari se junta a Fabiana Bruno em projeto beneficente

Enzo Celulari, do Instituto Dadivar – startup que estimula a cultura de doação por meio da mobilização de empresas, celebridades, investidores e cidadãos –, se juntou a Fabiana Bruno, da Suba – agência que atua no mercado de influenciadores digitais –, para inovar a linguagem do marketing de causas sociais. “A partir de experiências físicas e de conteúdo queremos transformar marcas, engajar pessoas e gerar resultados para projetos apoiados”, explica Enzo. “A união veio colocar em prática o que queremos fazer há bastante tempo: unir a força da celebridade, dos influenciadores com a força das marcas e construir algo relevante no âmbito social”, completa Fabiana. “Todas as entidades apoiadas passam por um protocolo de verificação que inclui análise da procedência, confiabilidade e transparência”, conclui Enzo.