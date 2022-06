Empreendimento bilionário na Rebouças pode parar por briga familiar

Um empreendimento bilionário previsto para ser erguido na Avenida Rebouças a menos de 500 metros da Paulista pode enfrentar problemas para sair do papel. O impasse existe por conta de uma disputa entre herdeiros – irmãos e primos – em que a parte reclamante alega a nulidade do processo de usucapião que possibilitou a venda do terreno para a construtora REM, do empresário Renato Mauro.

Fontes ligadas à família afirmam que o principal argumento para a nulidade do usucapião é a falta de citação dos herdeiros. “Eles tomaram um susto quando se deram conta por acaso de que o terreno, que está na família há mais de 100 anos e abriga uma casa em que moraram seus bisavós, foi declarado objeto de usucapião por parte dos irmãos e posteriormente vendido”. Terrenos na Rebouças se tornaram alvo cobiçado de construtoras após a Lei de Zoneamento de 2016 aumentar o potencial construtivo da área.

A REM já comercializou 70% de uma das torres previstas no local para a canadense Brookfield, por valor aproximado de R$ 700 milhões. Em nota, a construtora afirmou que ‘no tocante a litígios envolvendo terceiros, prefere não comentar. Ressalta, entretanto, que concluiu a transação movida pela boa fé’. A briga promete ser longa.