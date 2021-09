Empreendedoras se unem e lançam e-commerce de marcas criadas por mulheres

As empreendedoras Kiki Saraiva, Nara Ota, Tatiana Loureiro e Veridiana Ferreira fazem parte do movimento Caminhamos Juntas – idealizado por Tatiana. O coletivo ganha, em outubro, um e-commerce: o Juntas Online. “Unimos marcas criadas e geridas por mulheres, assim, vamos nos fortalecer e ajudar umas as outras”, conta a designer de sapatos. “E a cada venda, uma parte do que entra será doado à mulheres assistidas pela Artemisia”. Elas tiraram suas máscaras anti-covid para a foto da coluna.