Emmanuel Macron recebe, sexta-feira, comitiva do Congresso Judaico Mundial. Além do presidente Ronald Lauder, os brasileiros Jack Terpins, Chella Safra e o barão de Rothschild, também estarão no encontro que tratará, entre outras, do antissemitismo na Europa.

