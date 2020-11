Emmanuel Bassoleil aproveitou a quarentena para emagrecer, “foram quase 10 kg”, e se reinventar. “Apertei o play e encarei as mudanças. Comecei a enxergar novas possibilidades, porém não sou nada tecnológico e, graças a Dani Cutait, minha mulher, resolvi apostar em uma área completamente desconhecida pra mim e assim surgiram as lives de gastronomia com chefs e amigos”, explicou.