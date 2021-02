Emídio de Souza será o relator da Comissão de Ética no caso Isa Penna

Maria Lúcia Amary (PSDB), presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de SP (Alesp), vai nomear Emídio de Souza (PT) como relator no processo que pode resultar na cassação do deputado Fernando Cury.

No fim do ano passado, Cury foi filmado colocando as mãos nos seios da deputada estadual Isa Penna (PSOL). O ato foi transmitido ao vivo pela TV Alesp.

Na segunda-feira (8), Penna encaminhou um requerimento à Comissão de Ética pedindo a suspeição de Alex de Madureira (PSD), vice-presidente da Comissão. Ela alega que Madureira estava presente no momento do ocorrido e, por isso, seria uma testemunha do caso.