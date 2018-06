Com a recente adoção de visto eletrônico para vários países, vai chover turista estrangeiro no Brasil, prevê a Embratur. A nova medida aumentou em 87% os pedidos nos EUA e 80% na Austrália. A projeção, só com americanos, é de um aumento de receita de US$ 177 milhões em 2018.

