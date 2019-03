Embrapii vai participar de missão oficial do governo Bolsonaro a Israel

A Embrapii quer empresários brasileiros em contato com companhias e startups israelenses. A ideia é debater projetos de inovação em conjunto. Para tanto, vai participar da missão oficial do governo Bolsonaro a Israel – que tem um dos dos maiores polos de inovação do mundo.

Em novembro, a Embrapii e a Autoridade de Inovação de Israel (IIA) fecharam acordo de cooperação para destinar US$ 10 milhões a projetos de inovação industrial realizados com empresas sediadas nos dois países.

“O encontro vai permitir que os empresários brasileiros possam interagir com os israelenses de forma a trocarem conhecimento e desenharem modelos de parceria”, destacou Jorge Guimarães, diretor-presidente da instituição brasileira.

Detalhe: os empresários brasileiros que vão participar da visita estão pagando a própria ida a Israel.

