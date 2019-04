Embate entre Guedes e CCJ não preocupa o mercado

PAULO GUEDES. FOTO: FOTO: ALAN SANTOS/PR

O mercado financeiro, segundo bem informado banqueiro, está vendo a confusa situação política recheada de desgastes inúteis “do alto da floresta”. Nem o bate-boca entre Guedes e o deputado Zeca Dirceu foi considerado grave. Em outras palavras: a barricada montada pela oposição no Congresso não causou grande impacto, considerando a realidade dos números.

Em outras palavras: o embate de ontem entre Paulo Guedes e a barricada montada pela oposição no Congresso não causou grande impacto ao se olhar o todo.

Sem saída

Segundo essa mesma fonte, há consenso na iniciativa privada de que até a oposição já está ciente da gravidade do problema da Previdência.

“Sabem que se a reforma não for aprovada o País cai no abismo”, assegura, lembrando que, em 1999, boa parte da bancada oposicionista votou… a favor do acordo entre o Brasil e o FMI.

Ela acredita que, a rigor, o que se viu ontem é “parte do teatro político”.

Tática?

Curiosidade de quem acompanhou a exposição de Guedes: por que a base aliada levou quase três horas para fazer a primeira pergunta ao ministro da Economia?

Improdutivo

Já José Pastore, da USP, esperava bem mais da CCJ da Câmara, na audiência com Guedes. “Essa PEC é fundamental e a CCJ é o palco certo para debater as tecnicalidades”, disse à coluna.

Mas, acrescenta, não foi o que aconteceu. “Não havia parlamentares interessados na constitucionalidade do texto, mas em fazer média com seu eleitorado. Cansei logo e desliguei a TV”.

Direto da SP-Arte

A SPArte se une à Alexandre Birman para celebrar a maior feira de arte da América Latina com uma festa no dia 6 de abril, na Cinemateca SP.

A marca será coanfitrã do evento, que está reunindo mais de 160 galerias nacionais e internacionais.

SP-Arte 2

O Iguatemi adquiriu na SP-Arte a obra da artista Solange Pessoa (sem título, 2012, terra sobre tela).

Vai doar, como faz tradicionalmente, para a Pinacoteca.

SP-Arte 3

E o MAM comprou, na abertura do evento, obra na galeria de Nara Roesler

Uma bela instalação de Laura Vinci.

Leia mais notas da coluna:

+ Keanu Reeves negocia com a Prefeitura trazer série para São Paulo

+ Lenny Kravitz estará em abertura de sua expo de fotos em SP