Em vigor há seis meses, Lei da Proteção de dados não coíbe vazamentos nem comércio ilegal

Em vigor desde setembro, a Lei Geral de Proteção de Dados completa seis meses hoje.

Neste ínterim, os famosos vazamentos e comércio ilegal de dados crescem exponencialmente. Segundo advogados consultados pela coluna, contraditoriamente, os adiamentos da lei e as suspensões das penalidades até agosto do ano passado, abriram janela… justamente para a prática de atividades que a LGPD visa coibir.

Água dura…

O procurador-geral do MP-SP, Mário Sarrubbo, reiterou, essa semana, em reunião com a Federação Paulista de Futebol, sua recomendação para suspensão de esportes coletivos no Estado.

Até agora, são 240 as recomendações e enunciados do MP estadual com o tema covid.

…em pedra mole

Sarrubbo também já entrou com 81 ações de inconstitucionalidade para garantir isolamento social e respeito às prioridades na fila da vacina.

Mão…

Atento ex-político observa: a escolha de três novas presidentes para às mais importantes comissões do Congresso não mereceu comemorações de movimentos feministas.

… à palmatória

Em comum – Bia Kicis da poderosa CCJ, Aline Sleujtes da CADAPR (Agricultura), e Carla Zambelli, da comissão de meio-ambiente – são marinheiras de primeiro mandato, integrantes do PSL e apoiadoras de… Bolsonaro.

Bang bang

Com a troca das armas da PM por pistolas da marca austríaca Glock, as antigas em bom estado, serão direcionadas para a GCM. Doria sancionou PL de Carla Morando que impede que sejam encaminhadas para outros estados.

Craques

Luiza Trajano abre a segunda temporada do podcast Você Pode Mudar o Mundo, dirigido e apresentado por Ilona Szabó. A nova série estreia na próxima segunda, inteiramente dedicada às mulheres. No primeiro episódio, a empresária conta como trabalhou para conceber uma “empresa cidadã”. Gabriela Prioli e Marina Silva também estão na lista de entrevistadas.

Labuta

Sergio Guizé finaliza o disco À Deriva – o primeiro em carreira solo. Com pré-produção feita no Rio e Brasília, o músico agora termina o trabalho em casa. A produção musical é da Zulim Sounds.