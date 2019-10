Em Roma, Maia e Alcolumbre jantam no Trastevere

……

Já em Roma, com as mulheres e assessores, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, David Alcolumbre, saíram ontem à noite para jantar no Gensola, um restaurante da região do Trastevere, não muito longe do centro da cidade — para onde foram, ao lado de outros parlamentares, para assistir à canonização de Irmã Dulce, no Vaticano.

A fonte da coluna que estava no mesmo local jantando informa que os dois entraram com um olhar desconfiado, escolheram uma mesa junto a uma parede e fizeram questão de ficar de costas para as demais mesas.

Irmã Dulce e mais quatro beatos serão canonizados em missa neste domingo, às 10 horas, no Vaticano, pelo papa Francisco. A ela será atribuído o nome de Santa Dulce dos Pobres. Para o evento, viajaram 22 parlamentares — 9 senadores e 15 deputados — em avião da FAB e parte dessa comitiva está hospedada na Embaixada brasileira, na Piazza Navona.