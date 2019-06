Em parceria, Osesp leva Leão de Bronze em Cannes

OSESP NA SALA SÃO PAULO. FOTO: SECRETARIA DA CULTURA

Uma parceria da Orquestra Sinfônica do Estado de SP com a agência Talent Marcel acaba de ganhar, na noite desta terça-feira, em Cannes, o Leão de Bronze na categoria “Entertainment for Music”. Trata-se, a rigor, de um casamento entre música, arte visual e tecnologia: um chip instalado na batuta da regente Marin Alsop transformou em quadros, a partir dos movimentos da regente – que comandou a orquestra até recentemente –, obras como a 5.ª Sinfonia de Beethoven.

Assim nasceu a mostra “Música para os Olhos”, em exposição na Sala São Paulo. Nela, o espectador pode observar a obra de arte e ouvir a respectiva música nos fones de ouvido ao lado de cada uma.

De São Paulo a mostra segue para Campos do Jordão, onde a partir do dia 29 fica durante o Festival Internacional de Inverno. Depois desse evento os quadros serão leiloados e o valor arrecadado passa a atividades pedagógicas e artísticas da orquestra.

