Em novo quadro no SBT, Otavio Mesquita levará celebridades para passear em Kombi

Otavio Mesquita estreia novo quadro dentro do seu programa no SBT: o Kombinando. O apresentador vai levar celebridades para “passear” em uma mini Kombi aberta e fará as entrevistas por meio de câmeras Pro adaptadas. Um drone acompanha ainda a sua volta pela cidade de São Paulo. “Vamos parando em lugares diversos, batendo papo etc! Até em ponto de ônibus vamos parar para as pessoas fazerem perguntas aos meus convidados sentados na parte de trás”, conta Mesquita.