Em live, Roberto Carlos fará campanha pelo uso de máscaras

O uso de máscaras conquistou o rei Roberto Carlos. O cantor vai participar de uma ação durante a live que faz hoje (19), às 19h45. Na apresentação, em que comemora seu aniversário de 79 anos, Roberto deve reforçar o uso de máscaras pela população.

A ideia é uma parceria com movimento Todos Pela Saúde, iniciativa lançada pelo Itaú Unibanco – que já doou R$1 bilhão e formou um conselho de especialistas em saúde, liderado pelo presidente do Sírio-Libanês, Dr. Paulo Chapchap.

Durante o show, o rei também irá divulgar a campanha PraQuemDoar.com,br em parceria com a Globo. A plataforma online reúne projetos de institutos, fundações, entidades e movimentos sociais que estão atuando e precisam de apoio durante a pandemia.

O Domingão do Faustão exibirá as duas primeiras músicas tocadas na live de Roberto, que terá participação do maestro Eduardo Lages e Tutuca Borba no teclado.