Em jantares com empresários, Doria ouviu que é preciso evitar falar mal de Bolsonaro

Antes da finalização das prévias do PSDB, domingo, Doria fez um reconhecimento de campo participando de pequenos jantares com integrantes da iniciativa privada. O conselho que mais ouviu, pelo que se apurou, foi o de que se vencesse a disputa interna – e quisesse mesmo se tornar uma terceira via consistente nas eleições de 2022 – teria que evitar falar mal, repetidamente, de Bolsonaro.

Novos ventos…

Já em outra alçada, mais interna, o governador concordou com seus conselheiros: vai usar menos as palavras “eu fiz” e mais o “nós fizemos”, comparecendo a novos encontros com empresários levando parte do seu staff no governo do Estado para que eles também sejam ouvidos.

…antigos desejos

Também está decidido que a formação da equipe econômica de Doria será composta de quatro economistas ou seis economistas. Segundo a mesma fonte ouvida ontem, pelo menos dois nomes serão do gênero feminino: Ana Carla Abrão e Patricia Ellen. E a outra metade, homens: Henrique Meirelles, atual secretário de Fazenda do Estado mais um reconhecido economista tucano já teriam aceitado o convite para entrar no barco.

Confraria

O Novo reúne sábado, em São Paulo, os seus pré-candidatos nas eleições de 2022, Felipe D’Ávila, à presidência da República, e Vinicius Poit, ao governo de São Paulo.

Romeu Zema, Bernardinho e Eduardo Ribeiro também participam do encontro na Fecomércio, que deve consolidar a união do partido entorno de D’Avila após o racha interno que culminou na retirada da candidatura de João Amoêdo.

NATAL…

O Dia do Samba vai ganhar comemoração especial no Vale do Anhangabaú.

Serão 30 comunidades do samba se revezando em rodas, além de apresentação do grupo Fundo de Quintal, da Bateria da Vai-Vai e da Velha Guarda da Camisa Verde e Branco. Dia 4.

…NO PÉ

A divulgação de playlists dedicadas a gêneros nacionais em plataformas de streaming em postos do Itamaraty no exterior é um dos projetos de Adam Jayme Muniz, chefe da Divisão de Ações de Promoção da Cultura Brasileira do ministério de Relações Exteriores. A curadoria será da Associação Brasileira da Música Independente.

O diplomata fala sobre a iniciativa na 9ª edição do Rio Music Market, no dia 7.