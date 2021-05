Em encontro com líderes sindicais, Alckmin cogita ida para o PSD

Pelo que se apurou, em encontro com líderes sindicais, ontem, Alckmin afirmou que cogita ir para o PSD de Kassab. Para ser cabeça de chapa com Márcio França de vice. Repetiu ali não ver espaço no PSDB para se candidatar a governador em SP em 2022.

Estavam presentes no encontro Juruna e Danilo Pereira, da Força Sindical, e Sergio Leite, presidente da Federação dos Químicos.

Haja luz

Rodrigo Pacheco pediu a diretores da Aneel, durante reunião esta semana, que a agência prorrogasse por mais… um ano sua decisão de proibir a Cemig de reajustar a tarifa da energia em 10,56%. Ironia de um técnico do setor: “ainda bem que a estatal não tem capital aberto na bolsa”.

Haja luz 2

Ficam aqui duas perguntas: por que será que as ex-estatais de energia elétrica espalhadas pelo Brasil não pediram a mesma coisa? Quais são as chances do projeto de privatização da Eletrobrás, aprovado na Câmara, ser também aprovado no Senado?

Convocação

Kim Kataguiri avisou à coluna que vai pedir a convocação de Braga Netto, ministro da Defesa, e Paulo Sérgio Nogueira, comandante do Exército, para darem explicações à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara.

Bolsonaro determinou que o Exército suspendesse, ontem, o andamento de apuração disciplinar contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Verde

Em meio às discussões que cercam o projeto de lei sobre liberação da cannabis medicinal, Carmén Lúcia participará, por meio de vídeo, da abertura do Cannabis Affair – maior evento sobre o mercado canábico no País. Nos dias 9 e 10 de junho.

A ministra do STF já gravou sua participação no evento. E disse que a tendência da jurisprudência é de valorizar o direito à saúde para quem porta ou faz uso da droga.

Tela mística

O documentário Samadhi Road, dos irmãos brasileiros Daniel e Julio He, ganhou o prêmio do júri no festival americano Illuminate Film Festival. O filme mostra a jornada da dupla em busca de autoconhecimento, evocando respostas sobre questões universais vindas de personalidades como Gilberto Gil, o físico quântico indiano Amit Goswami e a filósofa húngara Agnes Heller.